Избиратели не уполномачивали Яценюка на пророссийскую риторику - политолог

Народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК из-за существующего конфликта интересов должен по примеру народного депутата Инны БОГОСЛОВСКОЙ (которая вышла из Партии регионов) выйти из фракции НУ-НС и стать внефракционным депутатом.

Об этом УНИАН заявил политолог Павел БУЛГАК, комментируя интервью А.ЯЦЕНЮКА радиостанции «Эхо Москвы».

По словам политического аналитика, уже очевидное для всех изменение избирательной риторики лидера «Фронта перемен» на пророссийскую является еще одним сигналом для базового для него западно-украинского электората после, например, достаточно «расплывчатой» позиции относительно ОУН-УПА.

«После слов лидера «Фронта перемен» о том, что ЯЦЕНЮК не поддерживает действия Грузии и после слов о том, что ЮЩЕНКО действительно ведет антироссийскую политику последние иллюзии жителей Западной Украины относительно Арсения Петровича должны окончательно развеяться. Ведь мы стали свидетелями появления третьего пророссийского кандидата в президенты Украины после Виктора ЯНУКОВИЧА и Петра СИМОНЕНКО», - утверждает П.БУЛГАК.

Он также напомнил, что раньше А.ЯЦЕНЮК выступил за совместное управление с Россией украинской газотранспортной системой и, фактически, высказался против скорейшего вступления Украины в НАТО.

«ЯЦЕНЮК избирался в этот парламент по списку "Нашей Украины", которая остро осудила заявление МЕДВЕДЕВА. "Наша Украина" также поддерживала действия Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, от поддержки которых отрекся А.ЯЦЕНЮК», - отметил политолог.

Именно поэтому, по убеждению эксперта, выход А.ЯЦЕНЮКА из фракции НУ-НС будет логическим для ответственного политика европейского типа, каковым себя позиционирует лидер «Фронта перемен».

«Ведь избиратели, которые голосовали за национал-демократический блок НУ-НС, не уполномочивали его на пророссийскую политику и риторику, а голосовали за совершенно другую, проукраинскую, патриотическую, проевропейскую платформу. В том числе за признание ОУН-УПА, присоединение Украины к ЕС и НАТО», - напомнил П.БУЛГАК.