Яценюк: Ющенко дал много поводов...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал очень много поводов для того, чтобы считать его политику антироссийской.

Об этом заявил народный депутат, бывший министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК в эфире радиостанции «Эхо Москвы», комментируя обращение Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА к В.ЮЩЕНКО.

А.ЯЦЕНЮК добавил, что уровень дипломатических отношений, «который сегодня существует между Россией и Украиной, неприемлем». По его словам, «мы должны прекратить обмениваться уведомлениями через Интернет и через заявления пресс-служб».

Говоря о конфликте Грузии и России, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что не поддерживает “действий Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ», но в то же время отметил, что военно-торговое и военно-техническое сотрудничество между Украиной и Грузией “осуществлялось согласно всем резолюциям ООН, все поставки вооружений осуществлены согласно нормам международного права и внесены в Реестр ООН».

«Поэтому то, что сделал СААКАШВИЛИ, я не поддерживаю, однако это никак не касается сотрудничества, которое имеет Россия также со многими странами», - добавил он.

Говоря о пребывании на территории Украины Черноморского флота, лидер «Фронта перемен» А.ЯЦЕНЮК напомнил, что Украина и Россия имеют соглашение о временном пребывании флота. По его словам, «никто не имеет права нарушать действующее соглашение».

Он добавил, что «никто не будет выводить российский флот досрочно с территории Украины» и «никто в одностороннем порядке не имеет права пересматривать ставки аренды и уплаты за пребывание ЧФ на территории Украины».

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, технические моменты как пребывания флота, так и перемещения военнослужащих необходимо двум сторонам вместе «спокойно решать, без политической истерии».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что вопрос пересмотра общей истории надо отдавать «не политикам, а историкам». По его словам, не нужно, чтобы эта «карта разыгрывалась как в Украине, так и в России, в том числе и в предвыборный украинский период».

Он отметил, что «Украина и Россия требуют новой повестки дня». «Мы должны выбросить всё старое, что не несет ничего практичного, что не несет ничего эффективного, а ведет только к расколу, ведет только к нагнетанию ситуации, ведет только к политическому противостоянию двух добрососедских и соседствующих государств», - добавил лидер «Фронта перемен». По его словам, «новая повестка дня – это новая задача для нового Президента Украины».

А.ЯЦЕНЮК считает, что «реально новый формат отношений, новая повестка в украино-российских отношениях появится, конечно, после президентских выборов». «До президентских выборов ситуация будет довольно напряженная», - добавил он.

При этом он высказал надежду, что «наши международные отношения не будут использоваться ни в Украине, ни в России как предмет определенной борьбы за электорат», хотя «есть целый ряд украинских политиков, как, собственно говоря, и российских, которые играют на этих отношениях». «Т.е., они, подогревая свой собственный рейтинг, не понимают, какой вред они наносят нашим государствам и нашим людям», - добавил он.