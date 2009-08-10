Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Ратушняка

Прокуратура Закарпатской области возбудила уголовное дело в отношении городского председателя Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщалось ранее, прокуратура Ужгорода отменила постановление о возбуждении уголовного дела городским управлением Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Закарпатской области по факту инцидента, который произошел в прошлый четверг, 6 августа, между городским председателем С.РАТУШНЯКОМ и активисткой одного из гражданских объединений, и направила материалы на доработку.

”Прокуратура не согласилась с решением городской милиции, поскольку лицо, совершившее хулиганские действия, известно – возбуждать уголовное дело необходимо непосредственно в отношении него. Поэтому прокурором области сегодня, 10 августа, возбуждено уголовное дело по признакам ч.1.ст. 296 и ч.2 ст. 365 УК Украины в отношении конкретного лица – городского председателя Ужгорода”, - сообщили в Генпрокуратуре, уточнив, что досудебное следствие по делу проводит прокуратура области.

Как сообщал УНИАН, 6 августа в Ужгороде мэр города С.РАТУШНЯК напал на активистку Общественной инициативы «Фронт перемен». Девушка получила сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

По данным общественного движения “Фронт перемен”, инцидент произошел вблизи химического факультета Ужгородского Национального университета. Девушки в информационной палатке распространяли среди прохожих печатную продукцию.