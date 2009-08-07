Литвин надеется, что из отпуска «в рабочем режиме» его не отзовут

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН констатирует, что в настоящее время не поступали 150 подписей народных депутатов с инициативой созвать внеочередную сессию парламента страны.

«Пока 150 подписей не было», - сказал В.ЛИТВИН в ходе визита в Крым, отвечая на вопросы корреспондента УНИАН.

Спикер отметил, что, возможно, с созывом внеочередной сессии и не стоит спешить, поскольку не исключено, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветирует изменения в закон о выборах главы государства.

«Я думаю, здесь, может быть, не надо спешить. Как я предполагаю, будет вето Президента на закон о выборах Президента Украины», - сказал председатель ВР. «Это очень чувствительный документ. В нем есть особая политическая заинтересованность ряда фракций. Может быть, после этого, они (депутаты) будут в таком пакете предлагать проводить внеочередную сессию», - добавил он.

В.ЛИТВИН напомнил, что по Конституции внеочередная сессия может быть созвана по инициативе 150 депутатов либо Президента Украины «с четким определением повестки дня». «А в случае непредвиденных обстоятельств – я убежден, их не будет – Верховная Рада собирается на свое заседание незамедлительно. Я исключаю какие-то ЧП», - сказал спикер.

Он также добавил, что согласно Конституции, уже 1 сентября будет открыта очередная сессия. «Было бы желание работать», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, спикер Владимир Литвин отдыхает в Крыму. Со слов его пресс-секретаря, это отдых "в рабочем режиме".