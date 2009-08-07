В РПЦ заявляют, что период "церковной беспризорности" для Украины позади

Визит Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Украину показал, что период “церковной беспризорности” для Украины завершается.

Такую мысль в прямом эфире радиостанции «Русская служба новостей» высказал сегодня профессор Московской духовной академии, диакон Русской православной церкви Андрей КУРАЕВ.

«Патриарх (Патриарх КИРИЛЛ – УНИАН) проявил свою решимость включить всю Украину, включая ее Запад, в сферу своего пастырского внимания; предыдущий Патриарх ни разу не появился в Украине, а новый Патриарх КИРИЛЛ туда сразу поехал – причем поехал не только в те регионы, где ему заранее были рады, но и в те, которые проблемны», - сказал он. «Это означает, что теперь для церковного руководства РПЦ будет важным украинский вектор», - подчеркнул А.КУРАЕВ.

По его словам, в связи с визитом Патриарха в Украину «есть два пути улучшения - частные, я бы сказал, интимные, разговоры с руководителями государств». «Второй вариант – влияние слова Патриарха, его имени, статуса на общественное мнение Украины; если Украина пожелает остаться демократической страной, то это общественное мнение должно будет отразиться на результатах выборов и на том, какую политику будет проводить уполномоченные украинским народом политики», - отметил А.КУРАЕВ.

Слова Патриарха КИРИЛЛА о возможном получении также и украинского гражданства диакон прокомментировал так: «Я не думаю, что это программа действий, я думаю, что такого рода заявления Патриарха - это экспромт, это значит, что никакого камня за пазухой по отношению к Украине у Патриарха нет».

«Если это будет реализовано, нужно понять, что этим будет создан прецедент для миллионов граждан Украины; если появится институт двойного гражданства, может очень серьезно измениться сам климат в Украине», - подчеркнул А.КУРАЕВ.

А.КУРАЕВ также отметил, что Патриарха КИРИЛЛА во время его визита в Украину пробовали запугать. “И не только сторонники Филарета и украинского Президента. Но и среди наших священнослужителей в Украине также есть люди, которые желали бы, чтобы патриарх в Украине не появлялся. А хотели бы, чтобы скорее отпустил их в автономное плавание”, - отметил диакон.