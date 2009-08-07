Тимошенко: мы вообще ничего под выборы не подстраиваем

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что процесс рекапитализации банков, проводимый правительством, никак не связан с предвыборной кампанией по выборам Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала сегодня в интервью трем украинским телеканалам.

«Что касается нашей команды, мы вообще ничего под выборы не подстраиваем. Мы считаем, что это (спасение банков – УНИАН) является вопросом национальной безопасности страны, и мы сегодня заботимся об этих банках по своей собственной доброй воле», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.