СБУ разрешила Затулину одноразовый въезд

Служба безопасности Украины разрешила депутату Государственной думы России, директору Института стран СНГ Константину ЗАТУЛИНУ временный одноразовый въезд на территорию Украины для участия в седьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального собрания Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя Службы безопасности Украины Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, 4 декабря СБУ разрешило К.ЗАТУЛИНУ временно въехать на территорию Украины, принимая во внимание то, что его визит в наше государство носит официальный характер, и он прибыл в нашу страну в составе официальной делегации. При этом, отметила М.ОСТАПЕНКО, постановление СБУ о запрещении К.ЗАТУЛИНУ въезжать в Украину и решение Апелляционного суда города Киева, который его подтвердил, в дальнейшем остается в силе.

Седьмое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального Собрания Российской Федерации состоится в Киеве 4-6 декабря.

Как сообщал УНИАН, 3 июня с.г. СБУ приняла решение запретить въезд в Украину депутату Госдумы России К.ЗАТУЛИНУ, который принимал участие в акциях протеста против проведения учений под эгидой НАТО в Феодосии.

СБУ мотивировала это решение действиями и поступками К.ЗАТУЛИНА, направленными на разрушение целостности государства Украины.