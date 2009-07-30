Янукович говорит, что Кирилл способствует осуществлению его мечты

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что визит в Украину Патриарха Московского и Всея Руси КИРИЛЛА будет способствовать объединению страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня на брифинге после Божественной литургии в Свято-Успенской Святогорской Лавре.

«Визит Патриарха будет способствовать объединению Украины, о чем мы давно мечтаем», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что Патриарха КИРИЛЛА, как проповедника, знают во всем мире.

Также В.ЯНУКОВИЧ поделился своими впечатлениями от сегодняшнего богослужения.

«Каждый раз, когда слушаешь Патриарха КИРИЛЛА, задумываешься все глубже и глубже над тем окружающим миром, в котором мы находимся. И каждый раз открываются все новые страницы», - сказал он.

Лидер Партии регионов согласен со словами Патриарха КИРИЛЛА о том, что «без веры невозможно построить сильное государство, без веры невозможно развитие общества».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина - красивая страна, в ней живет мирный трудолюбивый народ, и Патриарх КИРИЛЛ говорит, что для этой страны очень важно единство веры.