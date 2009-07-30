Луценко призывает Западную Украину не обижать Кирилла - назло врагам

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает жителей Ровенской, Тернопольской и Волынской областей во время визита Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА вести себя толерантно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Несмотря на определенную политизацию этого визита со стороны Партии регионов, я просил бы жителей Западной Украины назло врагам нашего государства показать высокую моральную культуру, даже в акциях протеста: политика политикой, религия религией... Мы должны быть выше заказанной из-за рубежа картинки «варваров-националистов», - сказал министр.

При этом он отметил, что на данное время никаких инцидентов, кроме незначительного киевского, во время визита Патриарха КИРИЛЛА в Украину, не произошло, и нет оснований для привлечения участников этого инцидента даже к административной ответственности.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Киеве возле Украинского дома возник конфликт между представителями УНА-УНСО, которые проводили акцию протеста против визита в Украину Патриарха КИРИЛЛА, и представителями казачества.

Последним не понравились лозунги, с которыми стояли активисты УНА-УНСО, и они попытались отнять у них плакаты. Впрочем, работники милиции не дали разгореться конфликту, оттеснив казаков и унсовцев по разные стороны.

В результате инцидента никто задержан не был, поскольку конфликт был незначительным и не имел никаких серьезных последствий, сообщили в столичной милиции.