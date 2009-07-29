Кирилл: если веры нет - храмы стоят пустые

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ заявляет, что пребывание в Киеве произвело на него «сильное впечатление».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в аэропорту Донецка на мини-брифинге, сопровождаемый духовными лицами, а также лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Пребывание в Киеве произвело на меня сильное впечатление, - сказал Патриарх. - Во-первых, это встреча с благочестивым украинским народом, народом, который хранит свою веру, который пронес ее через тысячелетия непростой истории и, конечно, последние десятилетия тоже не были отмечены благоприятными обстоятельствами».

Он подчеркнул, что почувствовал в украинском народе силу веры, и это благотворно сказалось на его впечатлениях от пребывания в Украине. «Поэтому особенно чувствуешь силу веры, силу убеждения людей, и вот этот настрой такой горячий, сильный, он, конечно, оказывает благотворное влияние, я думаю, на любого человека», - отметил КИРИЛЛ.

В тоже время, он акцентировал, что «с особым чувством» посещает сейчас Донецкую землю. И объяснил: «Потому что эта земля православная, земля, на которой живет и трудится благочестивый, трудолюбивый народ».

Патриарх отметил, что Донецкий регион богат своими храмами: «Здесь монастыри, храмы. Монастыри, которые поднялись из руин, что свидетельствует о вере людей, потому что храмы восстанавливаются и строятся тогда, когда в них есть потребность».

КИРИЛЛ подчеркнул, что ни один храм не может быть построен «только по желанию какого-то начальника». «Если даже кому-то хочется, но нет веры у людей, то такие храмы пустые стоят, а здесь - переполненные храмы, здесь возрождается православная церковь», - заключил Патриарх.