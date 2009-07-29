УПЦ не готова к независимости от Москвы?

Вопрос об автокефалии Украинской Православной Церкви на сегодняшний день не является актуальным для украинских православных.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявили представители Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

По словам главы отдела внешних церковных связей УПЦ, архимандрита КИРИЛЛА (ГОВОРУНА), в сегодняшней Украине отсутствует главная предпосылка для создания автокефальной церкви – консенсус среди верующих. Вопрос о независимости Украинской церкви – «это не вопрос к Москве». «Это не вопрос к Русской Православной Церкви. Это не вопрос к Московскому Патриарху. Это вопрос к самой церкви и к голосу народа Божьего, составляющего эту церковь», - говорит он.

Архимандрит КИРИЛЛ отметил, что в среде украинских мирян существуют самые различные мнения относительно будущего Украинской церкви – часть из них выступает за автокефалию, часть противится этому. «Именно отсутствие консенсуса в этом вопросе делает невозможным разрешение вопроса о статусе УПЦ», - убежден архимандрит.

Вместе с тем, «механическое» объединение православных христиан Украины в Единую поместную церковь на сегодняшнем этапе представитель УПЦ считает опасным – «это может привести к дальнейшему разделению и фрагментации украинского православия».

В свою очередь, глава синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви, отец Георгий КОВАЛЕНКО добавил, что на сегодняшний день зависимость многих церквей от Константинопольского Патриархата намного сильнее, нежели зависимость Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата. Кроме того, «мы фактически сформировали ту модель, которая позволяет нам сохранять единство Русской церкви, которая может стать основой для восстановления единства украинского православия», - отметил отец ГЕОРГИЙ.