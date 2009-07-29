Черновецкий таки решил «расслабиться»

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ по согласованию с Президентом Украины ушел в очередной отпуск.

Об этом сообщает БЮТ в Киевском городском совете со ссылкой на соответствующее распоряжение самого же Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Столичный председатель, согласно данному документу, будет отдыхать с 24 по 31 июля 2009 г., а затем еще раз с 15 по 22 августа 2009 г. Обязанности председателя КГГА в это время будет исполнять первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, делами Киевского городского совета будет заниматься секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Депутатская фракция Блок Юлии Тимошенко в Киевсовете отмечает, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ 26 июня 2009 г. заявил в печати о том, что в этом году он не собирается отдыхать из-за «чрезвычайной обеспокоенности сложным политическим и экономическим положением Украины», которая «не дает ему расслабиться ни на секунду».

«Что изменилось за этот месяц, почему судьба страны перестала волновать Киевского городского председателя, и почему Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ так внезапно передумал, абсолютно не понятно», - выражают удивление в БЮТ.

Депутаты также отмечают, что 4 последних месяца мэр почти отсутствовал в столице: “27 марта Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, заболел воспалением легких, из-за которого, вопреки ожиданиям, не смог выйти на работу даже 10 апреля. Правда, и после официального сообщения о его выздоровлении 12 апреля, мэра никто не видел”.

В БЮТ напоминают о нынешней сложной ситуации в столице, в частности, об угрозе остановки выездов машин скорой помощи на вызовы к больным из-за того, что нет средств на закупку бензина; киевляне страдают от новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, учителя так и не получили отпускных, а медики - надбавок.

“Учитывая халатное отношение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО к возложенным на него обязанностям городского председателя, Блок Юлии Тимошенко предлагает ему добровольно подать в отставку в связи с неспособностью работать”, - информируют в БЮТ в Киевсовете.

В пресс-службе мэрии УНИАН пока заявление БЮТ об отпуске столичного председателя не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, объясняя, что не имеют соответствующей информации.