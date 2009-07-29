Кабмин недоволен действиями Ющенко

Кабинет Министров Украины не доволен проведением практики со стороны Президента Виктора ЮЩЕНКО по безосновательной остановке актов правительства.

Об этом УНИАН сообщили в Секретариате Кабинета Министров.

В правительстве напомнили, что Конституционный Суд Украины в очередной раз отказал Президенту Украины в открытии конституционного производства по его представлению о неконституционности распоряжения Кабинета Министров от 10 июня 2009 года №608 «Об освобождении Игоря МОНТРЕЗОРА от должности заместителя министра обороны Украины», действие которого было остановлено Указом Президента Украины от 15 июня в 2009 г. №436. Упомянутым распоряжениям правительство освободило от должности заместителя министра обороны Украины в связи с недобросовестным исполнением им своих обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (пункт 6 статьи 30 Закона Украины «О государственной службе»).

В Кабмине заявляют, что Президент Украины остановил действие указанного распоряжения вопреки правовой позиции КС, которая выражена в решении от 16 апреля 2009 г. (дело об отмене актов органов местного самоуправления) и носит общий характер, в соответствии с которой ненормативные правовые акты являются актами разового применения, исчерпывают свое действие фактом их выполнения, поэтому они не могут быть отменены или изменены после их выполнения. В полной мере это касается и вопроса остановки действия таких актов. Правительственные решения по кадровым вопросам, в том числе распоряжение об освобождении заместителя министра обороны, являются актами ненормативного характера, следовательно, их действие не может быть остановлено указами Президента Украины, говорится в сообщении Секретариата правительства.

Кроме того, отметили в Кабмине, Конституционный Суд Украины 14 июля в 2009 г. принял постановление, которым отказал в открытии конституционного производства по этому делу на основании пункта 3 статьи 45 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», а именно: в связи с неподведомственностью Конституционному Суду Украины вопросов, затронутых в конституционном представлении главы государства. В соответствии с частью шестой статьи 52 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», принятие Конституционным Судом Украины постановления об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины акта Кабинета Министров возобновляет его действие.

Таким образом, действие распоряжения Кабинета министров от 10 июня в 2009 г. «Об освобождении И.МОНТРЕЗОРА от должности заместителя министра обороны Украины» возобновлено, а Конституционный Суд Украины в очередной раз подтвердил, что Кабинет Министров, принимая указанный акт, действовал на основе, в пределах полномочий и образом, предусмотренным Конституцией Украины.

В Секретариате правительства также напомнили, что Президентом были остановлены также ряд других актов правительства. В частности, распоряжение Кабинета Министров от 8 апреля 2009 года «О назначении Сергея БУХАЛЕНКОВА заместителем председателя Фонда государственного имущества», постановление Кабинета Министров от 15 апреля 2009 «О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 25 июня 2001 г. №702 и Положение о производстве, хранении, продаже марок акцизного сбора с голографическими защитными элементами и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий»; постановление Кабинета Министров от 14 апреля 2009 г. №362 «О выпуске казначейских обязательств».

При рассмотрении указанных дел органом конституционной юрисдикции Президент Украины Указом от 13 июня в 2009 г. №434 признал утратившими силу, упомянутые Указы, поскольку неправомерность их издания была очевидна, и отозвал конституционные представления о соответствии Конституции Украины актов правительства, а КС принял постановление о прекращении рассмотрения таких конституционных представлений главы государства. Действие настоящих актов Кабинета Министров возобновлено.

“Указанные действия являются примером продолжения практики необоснованной остановки указами Президента Украины действия актов правительства и безосновательного обращения в Конституционный Суд Украины с конституционными представлениями, что препятствует выполнению Кабинетом министров своих конституционных полномочий», - отмечается в сообщении Секретариата Кабмина.