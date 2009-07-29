Визит Патриарха Кирилла может расколоть УПЦ МП

Визит Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА может ускорить создание в Украине единой поместной православной церкви.

Об этом сказал в комментарии УНИАН профессор философии и искусствоведения Национальной академии наук Украины Дмитрий СТЕПОВИК.

«Были определенные ожидания, что КИРИЛЛ привезет решение о предоставлении УПЦ МП автономии, и тогда были бы созданы две сильные православные церкви”, - отметил Д.СТЕПОВИК. «Однако этого не произошло, очевидно, КИРИЛЛ не думает давать больше независимости УПЦ (МП), чем она имела до его приезда, скорее даже наоборот», - добавил он.

По мнению Д.СТЕПОВИКА, такие действия Патриарха Московского могут вызвать недовольство со стороны проукраински настроенных верующих УПЦ МП. “В церкви может создаться ситуация, когда проукраински настроенная группа может выбросить из себя пророссийски настроенную часть», - подчеркнул Д.СТЕПОВИК. В свою очередь, по его словам, это приведет к объединению проукраински настроенных представителей УПЦ МП с другими украинскими православными церквами и создание на их базе единой поместной православной церкви в Украине.