ПР, БЮТ и Наша Украина предлагают расширить права оппозиции

В парламенте зарегистрирован проект постановления «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (о правах парламентской оппозиции в Верховной Раде)».

Авторами проекта постановления являются народные депутаты Украины Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов), Владислав КАСЬКИВ, Роман КНЯЗЕВИЧ («Наша Украина – Народная самооборона»), Андрей ШЕВЧЕНКО, Евгений СУСЛОВ (БЮТ).

Проектом постановления предусмотрено, что оппозиция имеет право один день в течение очередной сессии Верховной Рады формировать повестку дня пленарного заседания («День оппозиции»), вопросы которой включаются в повестку дня работы парламента без обсуждения и голосования.

Кроме того, предусматривается, что парламентская оппозиция будет иметь право на пленарном заседании Верховной Рады один раз в месяц в течение дежурной сессии сделать заявление продолжительностью до 30 минут об отношении парламентской оппозиции к официальному курсу парламентского большинства и Кабинета Министров Украины, к деятельности Президента Украины, других органов государственной власти и их должностных лиц.

Также проектом предлагается установить, что парламентская оппозиция на пленарном заседании ВР будет иметь гарантированное право на выступление своего представителя продолжительностью 5 минут при рассмотрении любого вопроса повестки дня.

Кроме того, парламентская оппозиция на пленарном заседании парламента будет иметь право на содоклад при рассмотрении ВР вопросов: о принципах внутренней и внешней политики Украины; о проекте государственного бюджета Украины и о состоянии его выполнения; программе деятельности Кабинета Министров Украины; об отчете Кабинета Министров; об ответственности Кабинета Министров; о проекте общегосударственной программы экономического, научно-технического, социального, национально-культурного развития, охраны окружающей среды; об отстранении Президента Украины с поста в порядке импичмента; о выражении недоверия генеральному прокурору Украины; о ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине; о ежегодном отчете Счетной палаты Украины; о ежегодном отчете Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Также проектом постановления предусматривается, что возглавляет оппозиционное правительство председатель, который назначается решением парламентской оппозиции. Глава оппозиционного правительства имеет право принимать участие в заседаниях Кабмина. В случае участия главы оппозиционного правительства в заседании Кабмина, он имеет право на выступление продолжительностью не менее пятнадцати минут.