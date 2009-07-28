Институт Горшенина проведет пресс-конференцию «Роль региональных элит в преддверии президентской кампании»

29 июля в 12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Роль региональных элит в преддверии президентской кампании». Организатор – Институт Горшенина. Вопросы: Систематизация и обзор региональных элит Украины на примере Днепропетровска, Харькова, Луганска, Одессы и Львова; Участие региональных элит в политической жизни страны; Роль региональных элит в предстоящей президентской кампании. Участники: Кость Бондаренко, директор Института Горшенина; Марина Ткаченко, эксперт в сфере социального проектирования (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8 (044) 230 49 63. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.