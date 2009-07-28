Филарет о заявлении Кирилла: Господь терпит до времени

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ опроверг слова Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА о существовании в Украине единой Поместной православной церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом ФИЛАРЕТ заявил, выступая во время праздничной литургии возле памятника Святому равноапостольному князю Владимиру на Владимирской горке по случаю Дня Крещения Руси-Украины.

“Говоря о единой поместной церкви в Украине, КИРИЛЛ имел в виду Русскую православную церковь, но нам в Украине нужно иметь свою Поместную православную церковь”, - отметил ФИЛАРЕТ.

“Все, что строится на неправде, рано или поздно будет разрушено, потому что Господь терпит до времени”, - отметил Патриарх.

“Кто говорит, что с ним Бог, а в действительности Божьи заповеди не выполняет, не любит своих братьев и сестер, с таким Бога нет”, - добавил Патриарх.

ФИЛАРЕТ также призвал верующих преодолеть “грех, который разделяет нас”. “Потому что грех – это то, что разделяет”, - отметил Патриарх. “И для того, чтобы мы построили единую Поместную православную церковь, нам нужно любить”, - подчеркнул он.

“Господь увидит, что мы любим, любим наших противников, и тогда Господь отзовется на наши молитвы”, - отметил ФИЛАРЕТ.

Как сообщал УНИАН, во время общей с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО церемонии возложения цветов к памятнику жертвам Голодомора 27 июля Патриарх КИРИЛЛ заявил, что сегодня в Украине уже есть Поместная православная церковь. “Есть Поместная церковь в Украине, если бы ее не было – не было бы сегодня Украины”, - сказал КИРИЛЛ.

Но, по его словам, на теле этой церкви образовались раны, которые нужно залечивать. При этом, по словам КИРИЛЛА, исцеление придет тогда, когда мы будем следовать определенным истинам.

Патриарх КИРИЛЛ отметил, что первой из них является то, что паствой церковной являются все крещенные православные люди вне зависимости от их политической ориентации, от их симпатий или антипатий, от их понимания истории.

«Это все паства единой Поместной церкви. Если мы не будем проецировать на нашу церковную жизнь наши политические предпочтения, то мы освободим нашу дискуссию от того фона, который сегодня так отягощает размышления о будущем православия в Украине», - заявил Патриарх КИРИЛЛ.