Тимошенко разговаривает с крестьянами по телефону

Кабинет министров Украины открыл «горячую линию» для аграриев, желающих сдать зерно в Аграрный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня перед началом работы правительственной «горячей линии» премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, телефонная «горячая линия» по номеру 8-800-507-30-90 будет работать ежедневно с 8 до 21 часа для аграриев, которые хотят сдать зерно Аграрному фонду по залоговым закупкам.

Как пояснила Ю.ТИМОШЕНКО, через полчаса каждый звонок будет передаваться в Аграрный фонд для выполнения, через пять дней правительственный cаll-центр перезвонит аграриям, которые оставляли свои заявки, и проверит их выполнение Аграрным фондом.

«Это двойной прием заявок… и двойной контроль…» - сказала премьер-министр, пообещав, что если Аграрный фонд не будет выполнять заявки аграриев, его ждут большие неприятности.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня важно, чтобы как можно больше хозяйств получили средства в тот момент, когда цена на зерно на рынке снижается. Она пояснила, что на сегодня предложение зерна на внутреннем рынке превышает спрос на него, что приводит к снижению закупочных цен. При этом премьер призвала аграриев сдавать зерно по залоговым закупкам в Аграрный фонд, что позволит им сегодня получить 60% установленной минимальной закупочной цены, а впоследствии они будут иметь возможность забрать его из Аграрного фонда и реализовать по более выгодным ценам.

«Мы ожидаем, что через полтора-два месяца цена на зерно будет в полтора раза выше», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.