БЮТ будет созывать внеочередную сессию

Фракция БЮТ будет инициировать проведение внеочередной сессии, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применит право вето к принятым парламентом изменениям, которые регулируют проведение кампании по выборам главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он напомнил, что 24 июля этого года на внеочередной сессии Верховной Рады были приняты изменения в закон о выборах Президента Украины, однако в Секретариате Президента практически сразу после этого заявили, что принятый закон будет ветирован.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что принятые изменения в закон о выборах Президента Украины полностью удовлетворяют международным нормам. Кроме того, сказал он, принятые поправки закладывают реальные основы и предусматривают действенные механизмы для проведения выборов Президента Украины на принципах равенства, прозрачности и открытости.

«Однако не может не настораживать то, что в Секретариате Президента, даже обстоятельно не просмотрев принятый закон, сразу заявили, что на него будет наложено вето. Это может свидетельствовать о единственном – господин ЮЩЕНКО и его окружение на следующих выборах надеются не на поддержку народа, а на админресурс и разные формы фальсификации выборов. Только так можно объяснить поспешные заявления о ветировании принятого закона» - убежден А.КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что нормы, предусмотренные новым законом о выборах Президента, в частности, предотвращают участие в выборах большого количества так называемых технических кандидатов, которые обычно превращают любую избирательную кампанию «в сливной бачок компроматов», поскольку они сами не несут и не чувствуют никакой ответственности.

«При условии наложения вето Президентом на принятые изменения в закон о выборах Президента Украины, фракция БЮТ снова будет инициировать внеочередную сессию и вето Президента будет преодолено», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.