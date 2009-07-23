Тимошенко: у кого есть миллиарды на днепропетровское метро?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что до конца текущего года для достройки метро в Днепропетровске из Стабилизационного фонда будут выделены запланированные 25 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции после внеочередного заседания Кабмина.

«25 млн. грн., которые заложены сегодня постановлением правительства, будут обязательно выделены из Стабилизационного фонда», - сказала она.

Она подчеркнула, что правительство с начала года ведет активную работу по поиску инвесторов для достройки метро, и на сегодняшний день возможность достройки рассматривают японская и китайская компании.

«Вы знаете, что для достройки необходимы миллиарды долларов, и чтобы найти инвестиции под такой проект, нужно потратить определенное время», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом глава правительства подчеркнула, что на сегодняшний день работа по определению инвестора находится на завершающем этапе, и до конца года будет известно, кто именно будет инвестировать средства в достройку метро.

Как сообщал УНИАН, ранее коллектив днепропетровских метростроителей и местные власти заявляли, что прекращение строительства метро в Днепропетровске угрожает городу техногенной катастрофой.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала председателю Днепропетровской ОГА Виктору БОНДАРЮ при пересмотре Госбюджета перераспределить 500 млн. грн., выделенные в текущем году на строительство метрополитена в Донецке, в пользу Днепропетровска, то есть выделить городу из этой суммы на строительство метро 220 млн. грн.