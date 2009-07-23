Грузинские депутаты устроили Байдену бурные овации

США не собираются налаживать отношения с Россией за счет ущемления интересов Грузии.

Об этом заявил вице-президент США Джозеф БАЙДЕН, выступая сегодня в Тбилиси перед парламентом Грузии, передает информагентство "Новости Грузия".

«Мой визит (в Грузию) специально запланирован после визита Барака ОБАМЫ в Москву, и это - ответ на многие заявления, что отношения между США и Россией возобновятся за счет территориальной целостности Грузии. Это не так», - сказал Дж.БАЙДЕН под бурные овации депутатов.

Он подчеркнул, что американская администрация придерживается принципов, что суверенная и демократическая страна сама должна выбирать себе партнеров.

«Прекратилось то время, когда кто-то мог диктовать свои условия другим государствам. Сейчас не XIX век. А в XXI веке теории разделения мира нет места. Я могу точно сказать, что мы никогда не признаем независимость Южной Осетии и Абхазии. Мы призываем Россию уважать наше решение, решение международного сообщества и вывести свои войска и следовать соглашению о невозобновлении огня», - сказал Дж.БАЙДЕН, подчеркнув, что выступает не только от своего имени, «но и от имени Президента США и всей Америки».

Дж.БАЙДЕН напомнил, что был в Грузии год назад, в августе. «Я слышал гром артиллерии и слышал, как летали самолеты. Тогда я высказал поддержку Грузии от имени Сената США и сегодня я повторяю то же самое», - заявил вице-президент США.