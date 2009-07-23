У Ющенко боятся, что Кабмин профукает кредит МВФ - ведь проблем навалом

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК не сомневается, что Президент Виктор ЮЩЕНКО в ближайшее время, может быть даже сегодня, подпишет письмо о намерениях по сотрудничеству с МВФ, подписанное ранее премьер-министром, и. о. министра финансов и главой Нацбанка.

Об этом А.ШЛАПАК сказал корреспонденту УНИАН сегодня в Днепропетровской области перед началом выездного заседания Кабинета министров.

«Президенту уже направили завизированный документ (письмо в адрес МВФ - УНИАН), но, поскольку я здесь, я пока не знаю, подписан он или нет. Я думаю, что Президент подпишет», - сказал А.ШЛАПАК.

Вместе с этим он отметил, что В.ЮЩЕНКО не против того, чтобы очередной транш в 3,3 млрд. долл. в полном объеме был направлен на покрытие дефицита бюджета.

«Но не просто на покрытие дефицита бюджета, а на те 1,9 млрд. долл., которые необходимы для того, чтобы в августе и сентябре рассчитаться по внешнему долгу. Чтобы не получилось так, что эти деньги мы сейчас профуфукаем – продадим, вырученные деньги отправим на другие проблемы бюджета, а их навалом, а потом опять скажем, что денег нет и давайте где-то искать, и давайте искать, где купить 1,9 млрд. долл. Поэтому изначальная установка, что 3,3 млрд. долл. остается вам (правительству - УНИАН), чтобы вы 1,9 млрд. долл. погасили внешней задолженности, а остальными деньгами, пожалуйста, распоряжайтесь, как считаете нужным», - сказал А.ШЛАПАК.

Он также отметил, что, по его информации, Совет директоров МВФ не будет возражать против того, чтобы очередной транш кредита был направлен на покрытие дефицита бюджета.

Как сообщал УНИАН, 8 июля на заседании правительства было утверждено письмо намерений к Международному валютному фонду (МВФ).

Как отметила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, это очень тяжелый документ, который отрабатывался несколько недель, при этом было нелегко находить компромисс по документу. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, принятие соответствующего решения «дает возможность привлечь сегодня те валютные ресурсы, которые позволят удерживать гривню стабильной».

«Сегодня правительство, рассмотрев это письмо, согласовало его и дало право премьер-министру и министру финансов подписать его», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, корректировка программы сотрудничества с МВФ связана с макроэкономическими показателями – уровнем инфляции, ВВП, объемом дефицита бюджета.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ в комментарии журналистам после заседании правительства сказал, что письмо о намерениях рассмотрено и при этом «дано согласие премьер-министру и мне доработать этот документ с учетом той переговорной позиции, которая должна быть завершена (с МВФ – УНИАН), и по результатам доработки подписать это письмо о намерениях».

И.УМАНСКИЙ отметил, что переговоры с МВФ продолжаются. По его словам, основные требования МВФ к этом траншу «не сказал бы, что такие, которые Украина не может выполнить».

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл. 12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планируется, что третий транш должен составить 3,2 млрд. долл., четвертый – 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.