Зорян Шкиряк: в киевском бюджете - дыра в 3 миллиарда гривен

«Осенью в Киеве наступит бюджетный коллапс. С начала года недовыполнение бюджета уже составило 3 миллиарда гривен, по прогнозам, до конца года эта цифра может возрасти до 6 миллиардов», - заявил лидер общественного объединения «Новый Киев» Зорян Шкиряк во время прямой линии с киевлянами в редакции газеты «ВВС».

Приводя конкретные примеры серьезных бюджетных проблем, Зорян Шкиряк уточнил, что в одном только Шевченковском районе столицы более 2 миллионов задолженности по зарплате работникам ЖКХ. Также, по его словам, существует значительная задолженность в сферах образования и медицины. Однако наиболее оскорбительным, по мнению Зоряна Шкиряка, является то, что городская власть не в состоянии выполнять даже свои основные функции. «На программу «Мой дом - мой двор», которой предусмотрено благоустройство придомовых территорий, до сих пор не выделено ни копейки», - подчеркнул лидер «Нового Киева».

Что касается невыполнения ещё одной бюджетной статьи по модернизации станции аэрации в Бортничах, Шкиряк сообщил, что безответственность столичных чиновников принесла свои плачевные результаты. «Могу поздравить столичную власть с почином. Произошел прорыв дамбы илового поля №1, вследствие чего вытекли тысячи кубометров ила. Благо, что подразделению МЧС удалось вовремя устранить последствия аварии. Но в конечном итоге злополучная практика «латания дыр» может привести к настоящей техногенной катастрофе, поскольку чиновникам, как показал вчерашний день, уже в который раз удалось отделаться пустыми заверениями о том, будто бы у них все под контролем. Однако правда такова: на модернизацию станции аэрации в Бортничах из бюджета Киева не выделяется ни копейки средств. И если ситуацию не изменить в ближайшее время – пострадают люди», - предупредил Зорян Шкиряк.

В контексте недовыполнения столичного бюджета Зорян Шкиряк также коснулся резонансной темы готовности Киева к «Евро-2012». Он уверен, что проведение чемпионата продолжает висеть в воздухе, поскольку из бюджета не выделено ни копейки на строительство городской инфраструктуры. «На самом деле бюджетные деньги, которые уже были выделены, являются средством брутального обогащения нынешнего киевского мэра и его «молодой» команды. Проще говоря, целевые деньги преступно используются не по назначению!», - подчеркнул он.

По его словам, ситуация с «Евро-2012» в Киеве очень плачевна. Ведь до сих пор не построена ни одна гостиница, ни одна дорога, а после очередной девальвации гривны и повышения цен на газ их вообще вряд ли построят к чемпионату. «И хотя наши чиновники кричат, что все будет готово в срок, на сегодняшний день для подготовки к финалу «ЧЕ-2012» не делается ничего», - подытожил Зорян Шкиряк.