В селе Молочки Пукача звали «Тюлькой» (фоторепортаж)

Главный подозреваемый в убийстве Георгия Гонгадзе Алексей Пукач в село Молочки Чудновского района на Житомирщине, где его и задержали, приехал летом 2008 года. Вместе с ним в село прибыла некая Лидия Загорулько.

Как удалось выяснить ForUm`у, бывший генерал-лейтенант СБУ «на гражданке» носил имя Петр. Его сожительница, представляла его соседям как брата своего покойного мужа и рассказывала, что он бывший капитан дальнего плавания на пенсии. Как рассказал ForUm’у председатель Молочницкого сельсовета Петр Кривицкий, пара жила на доходы частного хозяйства – сдавали молоко от собственных коров, продавали картошку.

Убранство небольшого домика, где проживал Алексей Пукач в последний год, было более чем скромным, пишет Украинская правда. Общая площадь дома бывшего генерал-лейтенанта МВД составляла 60 квадратных метров, жилая – 54. Всего в доме – три комнаты.

17 сентября того же года Лидия Загорулько официально оформила на себя дом, погреб и прилегающие к нему 48 соток земли. "Имение" было куплено у прежних хозяев предположительно за 10 тысяч гривен.

В селе Пукач имел репутацию тихого и незаметного человека. Первое время он отпустил длинную окладистую бороду, но потом аккуратно ее остриг.

Первое время бывшего генерал-лейтенанта и его сожительницу принимали за семейную пару. Лида даже обращалась к своему сожителю Алеша и не объясняла, кто он такой. Но спустя некоторое время "Алексей" превратился в Петра Николаевича, и оказалось, что он вовсе не муж, а брат ее бывшего супруга, капитан дальнего плавания.

Интересно, что Лидия Загорулько решила называть Алексея Пукача именем… своего умершего мужа. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении "Украинской правды", Петр Николаевич Загорулько умер в возрасте 48 лет 30 сентября 2007 года, т.е. за год до переселения Пукача в село Молочки.

Спустя некоторое время в хозяйстве Пукачей-Загорулько появился старый трактор и небольшой белый фургон, а Загорулько обратилась в местный сельсовет с просьбой выделить еще сорок соток прилегающей к ее участку земли. А еще через несколько месяцев "семейство" обзавелось двумя коровами, бычком, утками и кроликами.

Очень быстро соседи заметили, что в отличие от своей сожительницы дядя Петя не очень-то приспособлен к жизни в селе. Он старательно помогал Лидии по хозяйству, но делал это неумело. "Он косил траву, но видно было, что не умет это делать, - рассказала одна из соседок. – Пшеницу он сеял густо, как не принято на селе".

С первых же дней один из соседей дал "капитану дальнего плавания" кличку "Тюлька". Для многих он так "Тюлькой" и остался – его имя вспоминали немногие.

Изредка бывшего генерал-лейтенанта видели на почте, один раз – в сельсовете, куда он приходил платить за газ. Иногда ходил за продуктами в центр села. Кстати, односельчане утверждают, что никогда не видели бывшего генерал-лейтенанта с мобильным телефоном. По их словам, телефон в семействе был только у Лидии Загорулько.

В хозяйстве за бывшим милиционером были закреплены коровы – по утрам он выгонял их на пастбище, вечером загонял назад во двор. Часто соседи видели как бывший генерал-лейтенант доил своих подопечных и относил домой полное ведро молока.

Украинская правда пишет, что операцию по задержанию Пукача начали еще в минувшую субботу-воскресенье. Но велась она довольно странно: действия сотрудников СБУ не только не остались незамеченными, но и вызвали ажиотаж у местных жителей.

В окрестностях села появились посты ГАИ, чего раньше не случалось. Еще более подозрительными выглядели ночные передвижения неизвестных людей по полям вокруг местного озера.

- Их видно было даже днем, - рассказывают в селе, – какие-то люди приезжали на машинах с киевскими номерами и рыскали по кустам. А то сидели на озере – якобы рыбу ловили, на уху, говорят, приехали.

Дошло до смешного. В понедельник 20 июля 2009 года в отделение милиции Чудновского района Житомирской области позвонил неизвестный житель села Молочки. Мужчина жаловался, что уже второй день по селу на "девятке" ездят странного вида люди, прячутся по кустам и прикидываются рыбаками.

- Какой номер у машины? - спросили в милиции.

- Ноль, девять, сорок три, - ответил звонивший. – Ноль, девять, сорок три, ЕТ.

- ЕТ?! А мы их знаем… Не трогайте их, им там надо поработать.

Данные о том, каким образом происходило задержание, разнятся. По словам очевидцев, во второй половине дня вторника, 22 июля дом Алексея Пукача был окружен бойцами "Альфа". Самого разыскиваемого дома не было. Сотрудники службы безопасности зашли к нему домой и стали дожидаться.

Бывший генерал-лейтенант вернулся примерно в 19.30 и сразу же был задержан. По словам очевидцев, следователи завели его домой, и оставались там около двух часов. С наступлением темноты Алексея Пукача погрузили в автомобиль и увезли.

После задержания Алексея Пукача за Лидией Загорулько был закреплен подполковник СБУ. Сожительнице задержанного было указано из дому не выходить и открывать двери только по звонку из службы безопасности.

Но спустя сутки после ареста Пукача, за Лидией Загорулько приехал автомобиль с киевскими номерами и вместе с дежурившим у дома сотрудником СБУ увез ее в неизвестном направлении.

Фото УНИАН