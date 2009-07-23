Бывшие коллеги Пукача поплатятся погонами за бездеятельность?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал Генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО дать правовую оценку лицам, причастным к формальному розыску Алексея ПУКАЧА.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики, об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, Президент направил письмо Генеральному прокурору, в котором обратился к нему с просьбой ежедневно информировать его о ходе досудебного следствия по делу об убийстве Георгия Гонгадзе.

«В письме Президент просит Генерального прокурора дать правовую оценку лицам, которые формально относились к розыску Алексея ПУКАЧА», – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, уже в первом докладе В.ЮЩЕНКО попросил сообщить о причинах, по которым А.ПУКАЧ в течение пяти лет со времени объявления его в международный розыск имел возможность свободного передвижения по территории Украины и даже не было необходимости покидать ее.

«Более того, бывшие коллеги Алексея ПУКАЧА, с которыми он встречался в 2004–2009 годах или вел телефонные переговоры, не только не приняли мер по его задержанию, а фактически своей бездеятельностью покрывали лицо, причастное к совершению тяжкого преступления», – отметила пресс-секретарь Президента.

Как сообщал УНИАН, обвиняемый в организации убийства журналиста Г.Гонгадзе А.ПУКАЧ был задержан 21 июля вечером в одном из сел Чудновского района Житомирской области.

22 июля заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК заявил, что А.ПУКАЧ во время допроса назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе, но пока следственные действия в отношении них не проводятся.