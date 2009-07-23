Томенко кажется странным, что Пукач появился накануне выборов Президента

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что расследованием дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, в которой фигурирует экс-начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ, должны заниматься не политики, а исключительно представители правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня журналистам в ходе рабочей поездки в Ривне.

По его словам, расследование каждого преступления является важным, а тем более - расследование такого чрезвычайного, как убийство Г.Гонгадзе.

«По этому делу важным является не только установление справедливости, но и очистка общества», - сказал он.

Как заметил Н.ТОМЕНКО, в последнее время некоторые пытаются создать впечатление, что президентство Леонида КУЧМЫ было «золотым веком честной экономики и моральной политики».

В то же время, добавил вице-спикер, возникают некоторые предостережения, поскольку очень странным выглядит тот факт, что главный подозреваемый по этому делу А.ПУКАЧ «случайно добровольно появился накануне президентской кампании».

Кроме того, сказал он, сегодня кое-кто из политиков «руководит» следствием по этому делу.

«Чтобы быть уверенным в достоверности расследования, следствием должны заниматься не политики, а правоохранительные органы», - сказал Н.ТОМЕНКО.