Ющенко в 35-й раз взошел на Говерлу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в 35-й раз осуществил восхождение на самую высокую гору Украины – Говерлу по случаю годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО осуществлял восхождение самым трудным маршрутом из двух.

Он начал восхождение в 10.30, а на Говерлу поднялся в 13.15. По пути на Говерлу Президент останавливался, пил ключевую воду, во время маршрута возле государственного флага Украины сделал небольшой привал.

Вместе с главой государства на Говерлу поднялись тысячи членов и сторонников «Нашей Украины», руководители облгосадминистраций, народные депутаты Зиновий ШКУТЯК, Ярослав КЕНДЗЕР, Андрей ПАРУБИЙ.

Перед началом вече на самой высокой вершине Карпат (2061 метр) В.ЮЩЕНКО склонил колено и поцеловал государственный флаг, а пластуны в торжественной обстановке подняли флаг.

«Говерла – не только самая высокая географическая точка Украины. Это вершина духа украинской нации – символ величия и могущества. Мы – сильная нация. Мы смогли выстоять. Мы сможем построить могучую и богатую Украину. Мы не раз поднимались на нашу самую высокую гору и каждый раз побеждали. Так будет и сейчас. Мы идем вперед и мы победим. Потому что наша победа – это идея Украины: быть сильным государством, иметь украинскую душу, быть свободной, демократической, богатой европейской страной. Национальной идее альтернативы нет», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства поблагодарил всех участников восхождения на Говерлу за старания, которые они проявили сегодня, и пожелал им семейного счастья и успехов в достижении цели.