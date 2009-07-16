СП: пока рано говорить о встрече Ющенко с Обамой
В отношениях с США пора расставить точки
|Андрей ГОНЧАРУК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.
По его словам, этот вопрос сегодня назрел. В то же время, он не знает, будет ли по результатам переговоров назван формат и форма такого сотрудничества.
Как сказал А.ГОНЧАРУК, это может быть стратегический совет или межгосударственная комиссия на уровне президентов, которая уже существовала во время президентства Билла КЛИНТОНА.
А.ГОНЧАРУК напомнил, что визит Дж.БАЙДЕНА в Украину состоится 20-22 июля. В ходе визита планируются встречи с высшим руководством Украины, в частности, американская сторона сделала запрос на встречу с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО. Не исключил А.ГОНЧАРУК встреч Дж.БАЙДЕНА с представителями украинского парламента.
Относительно переговоров с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО А.ГОНЧАРУК отметил, что будут обсуждаться двусторонние вопросы сотрудничества, вопросы характера безопасности, а также вопросы о дальнейших контактах между двумя государствами на высшем уровне.
При этом, по словам А.ГОНЧАРУКА, пока он не может сказать, где и когда может состояться встреча президентов Украины и США – или во время визита американского лидера Барака ОБАМЫ в Украину, или во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, запланированной на третью декаду сентября.
Также, по словам А.ГОНЧАРУКА, украинская сторона будет поднимать вопрос о прояснении некоторых заявлений руководства Российской Федерации, которые были сделаны после визита Б.ОБАМЫ в Москву.