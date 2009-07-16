СП: пока рано говорить о встрече Ющенко с Обамой

Украина будет поднимать вопрос об институализации украинско-американских отношений во время визита вице-президента Соединенных Штатов Америки Джозефа БАЙДЕНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

По его словам, этот вопрос сегодня назрел. В то же время, он не знает, будет ли по результатам переговоров назван формат и форма такого сотрудничества.

Как сказал А.ГОНЧАРУК, это может быть стратегический совет или межгосударственная комиссия на уровне президентов, которая уже существовала во время президентства Билла КЛИНТОНА.

А.ГОНЧАРУК напомнил, что визит Дж.БАЙДЕНА в Украину состоится 20-22 июля. В ходе визита планируются встречи с высшим руководством Украины, в частности, американская сторона сделала запрос на встречу с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО. Не исключил А.ГОНЧАРУК встреч Дж.БАЙДЕНА с представителями украинского парламента.

Относительно переговоров с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО А.ГОНЧАРУК отметил, что будут обсуждаться двусторонние вопросы сотрудничества, вопросы характера безопасности, а также вопросы о дальнейших контактах между двумя государствами на высшем уровне.

При этом, по словам А.ГОНЧАРУКА, пока он не может сказать, где и когда может состояться встреча президентов Украины и США – или во время визита американского лидера Барака ОБАМЫ в Украину, или во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, запланированной на третью декаду сентября.

Также, по словам А.ГОНЧАРУКА, украинская сторона будет поднимать вопрос о прояснении некоторых заявлений руководства Российской Федерации, которые были сделаны после визита Б.ОБАМЫ в Москву.