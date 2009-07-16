Балога призвал Ющенко "стать на защиту гражданки Малей"

Член президиума партии “Единый центр”, экс-глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что Президент Виктор ЮЩЕНКО обязан выполнить прямую норму Конституции, в которой глава государства определен как гарант соблюдения прав и свобод человека и гражданина, и лично стать на защиту гражданки Украины Валентины МАЛЕЙ, “которую публично оскорбил и унизил сотрудник Посольства Греции в Украине”.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ по поводу “скандала с дерзким и грубым поведением с гражданкой нашего государства в греческом дипломатическом представительстве”, переданном УНИАН пресс-службой ЕЦ.

В частности, В.БАЛОГА считает “странным и непонятным” тот факт, что Президент до сих пор лично не вмешался в эту ситуацию, которая уже вызвала широкий резонанс в обществе, стала темой номер один в сообщениях СМИ. Он отметил, что глава государства “всегда на удивление быстро реагирует на успехи и победы, рассылая по сторонам приветствия и преисполненные пафоса телеграммы, однако молчит по весьма грязному делу, которое требует немедленных решительных действий”.

По словам В.БАЛОГИ, по Основному закону, Президент руководит внешнеполитической деятельностью, однако до сих пор общественность не информирована о конкретных поручениях В.ЮЩЕНКО Министерству иностранных дел в отношении реакции по делу В.МАЛЕЙ. “Вероятно, таких директив просто нет. И позиция отечественного МИД по этому вопросу неубедительна, вяла, с явными признаками синдрома оскорбленного мальчика. В то же время в арсенале министерства есть достаточно много действенных дипломатических средств для защиты законных прав граждан Украины”, - отмечает В.БАЛОГА.

По мнению В.БАЛОГИ, МИД должен был бы в этом случае действовать наступательнее и более упорно, в частности, от посольства Греции через официальную ноту нужно было затребовать конкретные объяснения по обстоятельствам инцидента с гражданкой В.МАЛЕЙ и добиться извинений от греческой стороны, а не "деликатничать" на уровне рядовых чиновников. “Вместо этого, ведомство на Михайловской площади удовлетворилось сообщениям, что против сотрудника Посольства Греции, который допустил против украинки противоправные, оскорбительные действия, начато служебное расследование”, - отмечает экс-глава президентского Секретариата.

По его убеждению, эти объяснения вовсе не свидетельствуют о том, что инцидент исчерпан. “В любом случае они не могут удовлетворить сотни тысяч украинцев, которые страдают от произвола и пренебрежительного отношения к себе со стороны работников иностранных дипломатических и консульских учреждений. На этом фоне намерения наших высокопоставленных дипломатов жаловаться на греческого консула в Брюсселе имеют какой-то комичный и беспомощный вид. Это все равно, что самому написать на себя жалобу”, - убежден В.БАЛОГА.

Лидер ЕЦ обратил внимание на то, что греческие дипломаты так и не извинились перед В.МАЛЕЙ, хотя должны были бы сделать это, по крайней мере, по соображениям вежливости и этикета. С учетом этого он допустил, что “такое пренебрежительное поведение Посольства Греции, которое лишь укрепит его репутацию как одного из наиболее недружелюбных в отношении украинцев”, может отвернуть тысячи наших сограждан от туристических поездок в эту страну.

“Сейчас, когда в связи с экономическим кризисом в Греции, который живет лишь за счет туризма и маслин, гостиницы заполнены едва ли наполовину, гримасы посольских работников оборачиваются реальными финансовыми потерями для греческого бюджета. Поэтому послу стоит подумать, оставлять ли дальше на роботе консула, который не привлекает, а отпугивает потенциальных туристов”, - убежден В.БАЛОГА.

При этом он напомнил, что неоднократно публично выступал за то, чтобы Украина пересмотрела свои отношения в визовом вопросе с некоторыми странами. В настоящее время существующий визовый режим "явно не отвечает потребностям украинцев, которые вынуждены испытывать унижения при получении виз и скитания при пересечении границы". "Однако Президент В.ЮЩЕНКО и МИД и дальше упрямо не замечают, что отдельные страны Европы относятся к украинским гражданам, мягко говоря, вразрез с красивыми декларативными заявлениями наших руководителей об "открытости", "партнерстве" и "курсе на интеграцию", - заявил В.БАЛОГА.

По его убеждению, без личного вмешательства Президента в дело В.МАЛЕЙ реального президентского контроля над тем, как соблюдаются права украинцев за рубежом, наши соотечественники и дальше будут “объектами для кривляний” разного рода чиновников иностранных государств.

“Защита прав и интересов украинцев является непрерывным делом, которое значительно шире рамок торжественных речей за рубежом или заверений в дружбе. Ведь партнерские взаимоотношения - это двустороннее движение, на котором нет препятствий, подобных тем, которые почувствовала на себе украинка В.МАЛЕЙ”, - отметил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, В.МАЛЕЙ в Консульстве Греции в Киеве отказали в туристической визе на основании того, что она, мол, подозрительно часто ездит в Грецию. Консул Димитриос МИХАЛОПУЛОС, рассказала В.МАЛЕЙ, "Он хлопнул моим паспортом по столу, стукнул рукой... И вдруг – я едва поверила собственным глазам: консул вытянул шею, вытаращился и начал мне кривляться, растянул губы и глаза пальцами... Тогда он резко подскочил к стеклянной перегородке, что нас разделяла, и несколько раз стукнул по ней рукой напротив моих глаз, сначала кулаком, будто бил меня в лицо, а затем ладонью – как будто пытался дать пощечину... Я была шокирована и не могла вымолвить ни слова... Услышав ругательства и шум, к нам из другой комнаты выглянул какой-то консульский клерк – похоже, это был охранник, – он обеспокоенно глянул на консула. Я забрала паспорт и покинула помещение".

15 июля заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ по этому поводу заявил: «Завтра в Брюсселе я обязательно сообщу об этом инциденте европейским чиновникам. Хочу заверить, что по всем инстанциям мы отреагируем адекватно».

Посол Греции в Украине Харис ДИМИТРИУ сообщил УНИАН, что проводит расследование для установления точных обстоятельств инцидента, который произошел с гражданкой Украины В.МАЛЕЙ.