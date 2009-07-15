20 лет назад Рух был мощным общественно-политическим движением

В Чернигове чествовали участников борьбы за независимость Украины в 1989-1992 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, в Черниговской облгосадминистрации состоялась торжественная встреча руководителей города и области с активными участниками борьбы за независимость Украины в конце 1980-х – начале 1990-х годов и по случаю 20-й годовщины создания общественно-политической организации “Народный Рух Украины за перестройку”.

Председатель облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО поздравил общественных и политических деятелей Черниговщины, журналистов и всех, причастных к национально-освободительному движению.

Он назвал 9 июля 1989 года, когда была создана Черниговская краевая организация Народного Руха Украины за перестройку, незабываемой датой, поскольку она стала одной из самых первых в Украине, в сентябре 1989 года выступивших учредителями всеукраинского Народного Руха.

«Это была массовая платформа, которая сплотила многих людей, база формирования современной многопартийной системы в Украине вообще, и на Черниговщине, в частности», - сказал глава Черниговской облгосадминистрации.

Также В.ХОМЕНКО сообщил, что в Чернигове планируется издать первый сборник документов и материалов об истории создания и деятельности региональной организации Народного Руха Украины за перестройку. В книгу, которая будет посвящена 20-летию организации, войдут уникальные документы, воспоминания участников событий, научные статьи, публикации из местной периодики, фотоматериалы.

По мнению В.ХОМЕНКО, отмечая 20-летие создания Народного Руха Украины за перестройку, украинцы стремятся осмыслить этот мощный общественно-политический феномен.

Участникам встречи вручили почетные грамоты ОГА, областного совета и благодарности Черниговского городского председателя.