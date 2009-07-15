Украина расскажет в Брюсселе об инциденте в греческом посольстве

Посольство Греции в Украине проводит внутреннее расследование инцидента, который произошел между греческим консулом и гражданкой Украины Валентиной МАЛЕЙ, которая хотела получить визу на поездку в Грецию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ, который вчера лично имел беседу с послом Греции в Украине.

«Посол Греции заверил, что на данном этапе продолжается внутреннее расследование указанного инцидента, снимаются все объяснения, и как только будут получены результаты, посол пообещал проинформировать об этом украинскую общественность», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Он также сообщил, что сегодня должна состояться встреча посла с В.МАЛЕЙ.

Он выразил надежду, что во время встречи этот досадный инцидент будет урегулирован.

Кроме того, К.ЕЛИСЕЕВ пообещал проинформировать об этом инциденте представителей Европейского Союза.

«Завтра в Брюсселе я обязательно сообщу об этом инциденте европейским чиновникам. Хочу заверить, что по всем инстанциям мы отреагируем адекватно», - заверил дипломат.

Он также сообщил, что украинская сторона получила материалы относительно этого инцидента. «К сожалению, до тех пор, пока будет существовать визовый режим, даже суперлиберальный, подобные досадные случаи будут происходить», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ, отметив, что самым лучшим выходом из ситуации является введение безвизового режима.

Как сообщал УНИАН, В.МАЛЕЙ в Консульстве Греции в Киеве отказали в туристической визе на основании того, что она, мол, подозрительно часто ездит в Грецию.

Консул Димитриос МИХАЛОПУЛОС, рассказала В.МАЛЕЙ, "стукнул моим паспортом по столу, стукнул рукой... И вдруг – я едва поверила собственным глазам: консул вытянул шею, вытаращился и стал передо мной кривляться, растянул губы и глаза пальцами... Затем он резко подскочил к стеклянной перегородке, которая нас разделяла, и несколько раз стукнул по ней рукой напротив моих глаз, сначала кулаком, как будто бил меня в лицо, а затем ладонью – как будто пытался дать пощечину... Я была шокирована и не могла вымолвить ни слова... Услышав ругательства и буханье, к нам из другой комнаты выглянул какой-то консульский клерк – похоже, это был охранник, – он обеспокоено посмотрел на консула. Я забрала паспорт и покинула помещение".