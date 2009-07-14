В Раде объявили, когда начнется заседание

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины начнется в 17.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено из динамика в кулуарах парламента.

Также сообщалось о том, что сейчас продолжается заседание Согласительного совета.

Как сообщал УНИАН, заседание должно было начаться в 16.00, однако депутаты от Партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя принятия закона о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума.