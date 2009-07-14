Регионалы в ВР прицепили плакат «Юра, где Лозинский?»

Народные депутаты от Партии регионов развешивают в сессионном зале Верховной Рады плакаты и собираются вблизи трибуны.

Как передает корреспондент УНИАН, на трибуне президиума разместили плакат «Юра, где Лозинский?» (то есть, речь идет об обращении к министру внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО по поводу места пребывания бывшего депутата из фракции БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО – УНИАН).

В то же время над креслами руководства парламента размещен плакат «Партия регионов защитит социальные гарантии людей».

На данный момент трибуна и президиум в ВР не заблокированы, но депутаты из фракции Партии регионов находятся поблизости. Сейчас в сессионном зале около 15 народных депутатов, в основном из фракции ПР.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 16.00 должно начаться внеочередное заседание парламента.

В повестке дня внеочередного заседания ВР три вопроса: законопроект, касающийся рекапитализации банков, изменения в госбюджет в части выделения средств на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о выборах Президента Украины

Сегодня же лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что возглавляемая им парламентская фракция продолжит блокировать работу парламента, пока первым вопросом не будет рассмотрен законопроект о повышении прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы.