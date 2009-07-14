Янукович разгадал схему срыва выборов Президента

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что ближайшие выборы Президента Украины объединят украинское общество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время рабочей поездки в Днепропетровск.

Он отметил, что Партия регионов сегодня прилагает все усилия, чтобы ближайшая президентская избирательная кампания была прозрачной.

«Я уверен, что эта избирательная кампания объединит украинское общество», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что именно его политическая сила выступила с инициативой относительно честных выборов.

По словам лидера Партии регионов, залогом проведения честной и прозрачной президентской избирательной кампании является принятие новой редакции закона о выборах Президента Украины, где необходимо учесть предложения всех политических сил, которые планируют принимать участие в выборах главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ также высказал предостережение, что в очередных выборах Президента может принять участие большое количество технических кандидатов. По его словам, целью этого является срыв выборов Президента.

«Это может быть целью, чтобы продлить любыми способами жизнь этой власти, этого Кабинета министров и Президента», - сказал политик, подчеркнув, что этого нельзя допустить.

Как один из вариантов обеспечения проведения успешной избирательной кампании и недопущения выдвижения большого количества технических кандидатов В.ЯНУКОВИЧ назвал увеличение денежного залога для регистрации кандидатов в Президенты до 10 млн. грн. с 500 тыс. грн.