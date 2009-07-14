Регионалы и БЮТ «сообразили на двоих»

Партия регионов и БЮТ договорились провести сегодня заседание Верховной рады. В повестке дня будет три вопроса, по которым политические оппоненты готовы обеспечить результативное голосование. По информации издания "Коммерсантъ-Украина", Партия регионов согласилась прекратить блокирование работы парламента и отказалась от требования немедленно принять закон, повышающий уровень социальных выплат, в обмен на отказ правительства рассматривать в Раде кадровые вопросы.

Сегодня депутаты планируют рассмотреть три вопроса. Один из них – принятие закона №4735-1 о внесении изменений в законы о госбюджете на 2009 год и о Нацбанке, который предусматривает финансирование проведения финала футбольного чемпионата Евро-2012 за счет доходов НБУ, принятого в целом 1 июля. По информации Ъ, к этому закону имеет претензии спикер парламента Владимир Литвин. Он отказывается его подписывать до тех пор, пока не будет рассмотрено заявление депутата Станислава Аржевитина ("Наша Украина–Народная самооборона") о том, что голосование за законопроект №4735-1 было проведено с нарушением регламента. "Суть нарушения процедуры состояла в том, что нормативно-правовые акты могут быть приняты в первом чтении и в целом только в том случае, если никто из депутатов не возражает",– объяснил заместитель главы регламентного комитета Сергей Сас (БЮТ). Сегодня в соответствии с решением этого комитета народные депутаты проголосуют за проект постановления господина Аржевитина об отмене результатов голосования по законопроекту №4735-1. Впрочем, эту инициативу вряд ли поддержат 226 депутатов.

Также ПР и БЮТ договорились принять разработанный Кабмином законопроект №4630 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков", предусматривающий упрощение процедуры регулирования государством деятельности коммерческих банков. Документ предполагает продление до 1 января 2013 года моратория на налогообложение вкладов физлиц.

Третий документ, который планируется утвердить сегодня в целом, касается проведения выборов президента. Напомним, законопроект №4741 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов президента Украины" был принят 1 июля в первом чтении. Он предусматривает отмену ограничений на денежные взносы в избирательный фонд кандидатов, отказ от открепительных талонов и сокращение сроков кампании со 120 до 90 дней.

Достигнутые договоренности в БЮТ и ПР решили не афишировать, продолжив сохранять видимость борьбы. Вчера премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер Партии регионов Виктор Янукович традиционно призвали друг друга обеспечить работу Рады.

– Мы понимаем – жизнь требует решения и других проблем. К таким, безусловно, принадлежат все вопросы, связанные с проведением Евро-2012. Также необходимо утвердить закон о выборах, нужно позаботиться о вкладчиках банков, денежные вклады которых обесцениваются,– сказано в заявлении господина Януковича, обнародованном вчера пресс-службой ПР.

– Мы призываем Партию регионов не увлекаться политической борьбой, а видеть еще и страну, для защиты которой срочно нужны антикризисные законы,– цитирует премьер-министра пресс-служба Кабмина.– Первый антикризисный законопроект о рекапитализации будет содействовать дальнейшей стабилизации банковской системы, второй не только финансово обеспечит проведение в Украине чемпионата Европы по футболу, но и будет иметь антикризисный эффект.

Это же заявление объясняет, почему стороны договорились пойти друг другу навстречу. И это, как выяснилось, не угроза срыва отпусков депутатов, в которые они согласно календарному плану работы Рады должны уйти в ближайшую пятницу. Госпожа Тимошенко заявила, что снимает с повестки рассмотрение кадровых перестановок в Кабмине "ради снижения температуры в парламенте". С ответным шагом "регионалы" не стали тянуть.

Как известно, причиной блокирования Рады стало отсутствие гарантий со стороны коалиции поддержать законопроект депутата Михаила Папиева (ПР) об увеличении прожиточного минимума и минимальной зарплаты (в среднем на 200 грн – до 808 грн и 825 грн соответственно). Теперь же ПР готова отойти от своей принципиальной позиции.

– Этот документ (законопроект Михаила Папиева) будет рассмотрен позже, при достижении договоренности с правительством относительно всех показателей и расчетов, которые нами сделаны без помощи Кабмина. Социальные стандарты будут пересмотрены обязательно,– заявил вчера первый вице-спикер Александр Лавринович (ПР).