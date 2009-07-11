Представители Ющенко не пришли на суд с уволенным губернатором

Кировоградский окружной административный суд перенес слушание дела по иску освобожденного председателя Кировоградской облгосадминистрации Василия МОЦНОГО к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО на 20 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство поступило от представителя Президента.

10 июля на первое заседание суда явился только представитель экс-губернатора. Судья Татьяна ЯСИНОВА сообщила, что другая сторона подала ходатайство о переносе рассмотрения дела из-за несвоевременного сообщения о дате и месте проведения заседания.

«Секретариат Президента получил повестку по почте за 4 дня до судебного разбирательства дела, тогда как законодательство предусматривает предупреждение не менее чем за 7 дней. В связи с этим коллегия судей решила удовлетворить ходатайство о переносе заседания на 20 июля», - сообщила Т.ЯСИНОВА.

Как сообщал УНИАН, Президент указом от 27 июня освободил В.МОЦНОГО от должности председателя Кировоградской облгосадминистрации за ненадлежащее выполнение требований статьи 119 Конституции Украины об обеспечении законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан.

1 июля экс-губернатор обжаловал указ Президента в Кировоградском окружном админсуде, поскольку считает свое освобождение политически мотивированным.