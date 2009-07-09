Регионалы ответили Тимошенко обвинениями в «финансовом бандитизме»

Кабинет министров Юлии ТИМОШЕНКО сам уже два года занимается «финансовым бандитизмом» по отношению к гражданам Украины, обвиняя Партию регионов в «финансовом терроризме».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

Как напоминается в заявлении, «Ю.ТИМОШЕНКО назвала обоснованные, тщательно рассчитанные законодательные предложения Партии регионов увеличить зарплаты, пенсии и социальную помощь «спланированным финансовым терроризмом», который разрушит бюджет страны».

При этом «регионалы» убеждены, что «ТИМОШЕНКО не может оспорить факты и цифры, заложенные в законопроект, разработанный Партией регионов, поэтому прибегает к истеричному запугиванию».

По их мнению, в связи с повышение цен на все виды продуктов питания, энергоносители, коммунальных услуг украинцы видят «кто второй год кряду терроризирует страну». «Терроризирует ростом цен на хлеб, мясо, бензин в 2-3 раза, на медикаменты – в 5-10 раз, повышением коммунальных услуг и тарифов в 2-4 раза. Терроризирует грабительской курсовой политикой от 4,5 до 10 гривен за доллар, замораживанием вкладов в банках, сокращением зарплат бюджетникам, ценой на газ в 360 долларов, увеличением налогов. Этот террор против людей и отечественных предприятий устроило правительство ТИМОШЕНКО», - заявляют в Партии регионов.

По мнению представителей этой политической силы, «именно бездарная политика правительства привела к беспрецедентному падению производства, остановке предприятий и увольнению людей, к урезанию зарплат, к панике на финансовом рынке и в итоге – к обнищанию миллионов людей, обесцениванию их доходов».

«И вот этим людям ТИМОШЕНКО сейчас пытается доказать, что они должны быть благодарны ей, как она выразилась, за «гарантию на спокойную жизнь»? Это какая же может быть спокойная жизнь на пенсию 545 гривен и на минимальную зарплату 650 гривен? Это не жизнь, а нищенское и униженное существование!», - подчеркивается в заявлении.

В Партии регионов заявляют, что «на самом деле в нашей стране происходит разгул финансового бандитизма, организованного правительством ТИМОШЕНКО».

«Это правительство ТИМОШЕНКО заставляет весь народ платить за долги газового монополиста – «Нафтогаза Украины». Это оно заставляет каждого из нас платить банкирам за аферу под названием «рекапитализация банков». Это правительство заставляет нас и даже будущие поколения платить за астрономические (в 20 раз большие, чем в прошлом году!) кредиты, которые берет у международных финансовых организаций, у других стран. Это правительство запустило печатный станок и в то же время спекулирует бешено дорогими кредитами для экономики», - объясняют свою позицию «регионалы».

«Партия регионов еще раз категорически заявляет, что именно сейчас повышение пенсий, зарплат, социальной помощи необходимо и обосновано. Деньги на такое повышение в бюджете есть. И мы добьемся от власти, чтобы она выполнила хотя бы тот минимум социальных гарантий, который обязана выполнить», - в который раз заявляет Партия регионов.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов уже вторую неделю блокирует работу парламента с требованием принять закон об увеличении размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Договориться на Согласительном совете лидерам фракций не удавалось.