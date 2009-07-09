Ющенко о «партийных прожектах», что отбрасывают нас на 3-4 года назад

Президент Украины Виктор Ющенко отмечает, что изменения к закону о выборах президента в предлагаемой сегодня редакции является опасными для демократии в нашей стране и прозрачных выборов главы государства. Об этом он заявил в интервью журналистам в Ровно, сообщила пресс-служба Президента.

«Законопроект в этом контексте является опасным для демократии в Украине. По моему мнению, он отбрасывает нас на 3-4 года назад и делает более закрытой систему выборов Президента», - сказал Виктор Ющенко. По убеждению Главы государства, данный закон, как и заветированный им закон о всенародном референдуме, является таким, который «делает серьезную атаку на демократические, в частности политические процессы в Украине».

Говоря об опасности принятия предлагаемой редакции закона о выборах президента, глава государства в частности отметил принцип формирования избирательных комиссий, где преференцию имеют политические силы, представленные в парламенте. Виктор Ющенко напомнил, что речь идет о всенародном избрании президента - и никоим образом не «о каких-то партийных прожектах». «Очевидно партийный принцип формирования комиссий по избранию президента уже является тенденциозным, и это говорит о том, что две политических партии продолжают свою игру, работу относительно того, как даже непартийное задание - выборы президента - сделать партийным», - констатировал Виктор Ющенко.

Еще одним замечанием к законопроекту глава государства назвал предусмотренный в нем порядок судебного сопровождения на всех этапах выборов. По его убеждениям, зафиксированные в законопроекте позиции по этому вопросу не отвечают действующему законодательству.

Виктор Ющенко также отметил, что «не усиливает демократичность избирательного процесса» отсутствие возможности у того или другого кандидата обжаловать решение о снятии его с гонки. Также вызывает вопросы тезис о том, что споры по процессу и результатам выборов должны направляться на рассмотрение к одному суду. «Почему сужается судебное поле? Почему правоохранительная деятельность становится ограниченной и в сущности получает признаки политического направления?» - спросил Виктор Ющенко. «Это не есть правильное решение. Потому нельзя считать, что данный закон усиливает прозрачность и демократичность избрания президента».