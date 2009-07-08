Депутаты предлагают усилить контроль за безопасностью продукции

Народные депутаты Украины предлагают усилить контроль за безопасностью продукции на украинском рынке. Это предусмотрено проектом Закона Украины «Об общей безопасности продукции», подготовленным авторской группой под руководством народного депутата Юрия КАРМАЗИНА и зарегистрированным в парламенте (реестр. № 3421 от 03.07.2009).

В проекте закона установлены требования к безопасной продукции, определены обязанности производителя и распространителя, а также ответственность субъектов ведения хозяйства за производство и распространение опасной продукции. Предусмотрено изъятие из обращения и отзыв несоответствующей продукции и наказания нарушителей.

Согласно проекту, продукция, которая размещается на рынке, должна отвечать установленным требованиям безопасности. Товары должны сопровождаться необходимой информацией в доступной для потребителя форме. Информация должна содержать идентификационные признаки производителя (для импортированной продукции – производителя и импортера) и самой продукции (а где возможно, ее партии). Также наименование, место нахождения (юридический и фактический адрес) производителя, общее и собственное название продукции, предостережения относительно использования продукции (если надо), отметку о наличии в составе продукта компонентов, содержащих генетически модифицированные организмы, наличие подтверждения соответствия, срок пригодности, условия хранения, дату изготовления и другие сведения, предусмотренные законодательством Украины и нормативными документами.

Продукция, которая не имеет необходимой информации, считается потенциально опасной.

Проект закона предусматривает создание специально органа, который будет мониторить безопасность продукции и сможет принимать надлежащие меры, включая полномочия налагать штрафы от 50 до 100 тыс. необлагаемых налогом минимумов граждан. Также проектом закона регламентирован порядок создания и функционирования системы оперативного взаимного извещения об обнаруженной опасной продукции.

Авторы проекта закона заверяют, что его принятие обеспечит соответствие законодательства Украины требованиям европейских директив, будет способствовать размещению на рынке только безопасной продукции, снизит уровень некачественной и фальсифицированной продукции, улучшит функционирование внутреннего рынка благодаря жестким наказаниям за введение в обращение и размещение на рынке опасной продукции.