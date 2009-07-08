У Тимошенко определились с флагом и гимном Украины

Кабинет министров сегодня на заседании одобрил два законопроекта - о Государственном флаге и о Государственном гимне Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве юстиции, по словам министра Николая ОНИЩУКА, законопроекты были разработаны Министерством юстиции во исполнение части шестой статьи 20 и пункта 4 части второй статьи 92 Конституции Украины.

Проектом Закона «О Государственном гимне Украины» предлагается урегулировать вопрос описания, порядка официального использования и правовой защиты Государственного гимна Украины, предлагается определить понятие эталонной музыкальной редакции Государственного гимна Украины.

Слова гимна предлагается оставить неизменными в редакции, утвержденной Законом Украины «О Государственном гимне Украины» от 6 марта 2003 года № 602 – IV.

Проектом закона предлагается установить требования к официальному использованию, то есть в данном случае исполнение Государственного гимна во время проведения официальных и торжественных мероприятий, телерадиотрансляции, в музыкальных и других произведениях искусства, в других случаях.

В проекте закона предусматривается установление гарантий правовой защиты Государственного гимна Украины. В частности, предлагается определить, что Государственный гимн является собственностью государства, закрепить недопущение использования Государственного гимна не по назначению, а также установить основания ответственности за нарушение законодательства о Государственном гимне Украины.

Другим проектом Закона Украины - «О Государственном флаге Украины» предлагается урегулировать вопрос описания, порядка официального использования и правовой защиты Государственного флага Украины.

Предложенный проект учитывает положение постановления Верховной Рады «О Государственном флаге Украины» от 28 января 1992 года № 2067-XII, которым было определено, что Государственный флаг являет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух одинаковых по ширине горизонтально расположенных полос: верхней – синего цвета, нижней – желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3.

Проектом закона предусматривается, что технические требования к изготовлению Государственного флага Украины, воссозданию его цветов должны определяться национальным стандартом Украины, который утверждается центральным органом исполнительной власти по вопросам стандартизации.

Проектом Закона «О Государственном флаге Украины» также предусмотрено, что право собственности на национальный стандарт Украины относительно технических требований к изготовлению флага принадлежит государству. Права владельца от имени государства осуществляет центральный орган исполнительной власти по вопросам стандартизации.

С целью установления единых требований к использованию Государственного флага Украины проектом закона предлагается определить порядок официального использования Государственного флага Украины, то есть требований к установлению (поднятию) и размещению Государственного флага Украины органами государственной власти и органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Отдельной статьей устанавливаются гарантии правовой защиты Государственного флага. В частности, устанавливается запрет использования Государственного флага как геральдической основы для других флагов, использования или имитирования изображения Государственного флага Украины в символике объединений граждан, политических партий, профессиональных союзов, а также в рекламе и т. п.

С целью усиления правовой защиты государственных символов Украины в заключительных положениях законопроекта предусматривается внесение изменений в Закон Украины «Об объединении граждан» и Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, предлагается внести изменения в часть третью статьи 18 Закона Украины «Об объединении граждан», установив, что в символике объединений граждан, политических партий, профессиональных союзов запрещается использование или имитирование изображения государственных символов Украины. Это предопределено тем, что в статье 18 Закона Украины «Об объединении граждан» устанавливается только запрет использования государственных символов в символике политических партий.