США не отдадут Украину под сферу влияния России - польские эксперты

Соединенные Штаты Америки не отдадут Украину под сферу влияния России, поскольку считают ее важной страной для обеспечения своих интересов в регионе.

Такое мнение высказали корреспонденту УНИАН в Польше эксперты одной из самых авторитетных польских аналитических структур - Центра восточных исследований (OSW), комментируя результаты визита Президента США Барака ОБАМЫ в РФ 6-7 июля.

«Однозначно нельзя говорить о каком-либо соглашении между США и РФ о том, что американцы отказываются от поддержки Украины и Грузии из-за каких-то стратегических интересов», - сказал директор отдела Украины, Беларуси и балтийских стран OSW Павел ВОЛОВСКИЙ.

По его убеждению, американцы не откажутся от поддержки этих двух бывших советских республик даже в обмен на поддержку Россией решения так называемой «иранской» проблемы.

П.ВОЛОВСКИЙ подчеркнул, что Б.ОБАМА в своем выступлении перед студентами 7 июля в Москве отметил важность сохранения суверенитета независимых государств, среди которых вспомнил Украину и Грузию.

Кроме этого, американский Президент, несмотря на требования российской стороны, не отказался от размещения системы ПРО в Восточной Европе, согласившись лишь продолжить переговоры по этому вопросу.

По мнению аналитика, это свидетельствует о том, что США изменили свою риторику, отказавшись от публичной критики действий российской власти, но продолжают отстаивать собственные интересы.

«Американцы не отказываются от своих интересов в регионе, а пробуют их реализовать в более элегантной форме, которую лучше воспринимают русские», - сказал эксперт.

В свою очередь, директор отдела России OSW Марек МЕНКИШАК высказал мнение, что Россия не может предложить американцам ничего такого, чтобы они отказались от поддержки Украины.

Он отметил, что вопрос вступления Украины к НАТО, который активно лоббировала предыдущая администрация США, действительно затягивается.

В то же время, по убеждению аналитика, главной причиной такого состояния дел является не сопротивление россиян, а в первую очередь неготовность к интеграции самой Украины, которая не провела необходимые реформы и не смогла еще убедить большинство населения в преимуществах евроатлантической интеграции.

«В повестке дня вопрос членства (в НАТО) не стоит, но американцы хотят представить ситуацию так, что это не давление со стороны россиян, а объективная оценка состояния дел в Украине и Грузии», - сказал он.

Аналитик также отметил, что демократы, получившие власть в США, после 10 лет управления страной республиканцами считают чрезвычайно важным демонстрировать то, что их политика действительно основывается на демократических ценностях.

М.МЕНКИШАК подчеркнул, что прошлогодняя августовская война в Грузии очень повлияла на общественное мнение в Америке, что делает невозможным отказ американцев от поддержки украинцев и грузин, которые пытаются построить развитую демократию.