Одесский избирком отменил регистрацию десяти депутатов горсовета

На основании рассмотрения обращения «Блока Эдуарда Гурвица «Наша Одесса», в том числе городских организаций политических партий «Народный Союз Наша Украина», Христианско-демократического союза и Украинской республиканской партии «Собор», Одесская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение отменить регистрацию в городском совете 10 представителей этого блока.

Как передает корреспондент УНИАН, после оглашения на сегодняшней 17-й сессии горсовета принятого решения председатель избиркома Дмитрий МОНОХИДИ вручил депутатские удостоверения следующим в избирательном списке 10-ти представителям «Блока Эдуарда Гурвица «Наша Одесса», введенным в состав горсовета.

В списке исключенных - Анатолий БАЛИНОВ, Дмитрий ТАНЦЮРА, Мария ЕРЕМЕНКО, Геннадий ЧЕКИТА, Андрей ГОЛУБОВ, Вера МАРКОВА, Сергей БАСТЮГА, Виктория ЧУМАЧЕНКО, Александр КАЗАРНОВСКИЙ и Александр МАЛИН.

Комментируя это решение, лидер блока Эдуард ГУРВИЦ отметил, что «горсовету вряд ли нужны депутаты, воспринимающие местные проблемы и несчастья как свои победы. В частности, когда Одессу лишили Евро-2012, это оказалось для них поводом для ликования».

По словам мэра Одессы, эти депутаты, войдя в состав горсовета, создали фракцию «Наша Украина», а затем под разными предлогами попытались развалить блок «Эдуарда Гурвица «Наша Одесса». По словам мэра Одессы, «они нередко обманывали избирателей и даже попытались развалить городские партийные структуры, создавшие политблок».

В свою очередь, лишившийся мандата Д.ТАНЦЮРА заявил, что фракция «Наша Украина», оппозиционная к Э.ГУРВИЦУ, прекращает свое существование. По мнению Д.ТАНЦЮРЫ, большинство депутатов, исключенных из состава горсовета, вероятно, объединятся с другими оппозиционными силами и постараются войти в Одесский горсовет нового созыва.