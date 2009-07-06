Бережная родила дочку

В воскресенье утром около 11 часов дня народный депутат Ирина Бережная родила девочку. Малышка появилась на свет в частном роддоме «Иссида» в Киеве. Для регионалки, которая поступила в клинику вечером в пятницу, это первый ребенок. «Я счастлива, что стала мамой, чувствую себя прекрасно, и роды прошли хорошо, доченька со мной», — поделилась радостью с газетой "Сегодня" Бережная, которая выбрала для себя в клинике палату совместного пребывания матери и ребенка..

Политик призналась, что перед тем, как назовет дочку, внимательно изучит церковный календарь, чтобы найти подходящее имя. А вот говорить о росте и весе ребенка Ирина не захотела: «Всему свое время. Главное, у нас все нормально!» Интересно, что буквально до самих родов Бережная, которая выпустила коллекцию модной одежды для будущих мамочек, ходила на концерты и театральные постановки, чтобы «дочка была творческой личностью».