Наша Украина: пусть БЮТ не делает вид, будто справедливость восстановлена
Надо было снимать неприкосновенность...
«Наша Украина» будет добиваться отмены депутатской неприкосновенности до конца этой сессии Верховной Рады.
Об этом заявил народный депутат, член политсовета «Нашей Украины» Владимир КАРПУК, сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”.
Комментируя ситуацию вокруг экс-депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО, В.КАРПУК отметил, что «при наличии тех материалов, которые предоставила прокуратура, ЛОЗИНСКИЙ был бы лишен депутатской неприкосновенности и без его заявления”.
“Почему-то с самого начала этого дела он заявления не подал. И пусть бютовцы не делают вид, будто справедливость возобновилась. Это обычная процедура, а с ЛОЗИНСКОГО и так бы сняли депутатские полномочия», - заявил В.КАРПУК.
«А вот там, где политическим силам нужно было набраться мужества, проявить характер и проголосовать за снятие неприкосновенности со всех депутатов, ни БЮТ, ни Партия регионов, которые во всех СМИ якобы поддерживают эту инициативу, почему-то ничего не сделали», - отметил депутат.
«Есть одна причина, чтобы не голосовать данный закон - это боязнь определенных людей, что завтра они будут отвечать перед судебными, правоохранительными органами, а потому и в дальнейшем будут пытаться оттянуть снятие неприкосновенности», - считает В.КАРПУК.
«Есть необходимость и требование людей снять неприкосновенность. На этом настаивала и настаивает «Наша Украина». Этот законопроект уже прошел Конституционный Суд, уже давно был принят в первом чтении, актуально – принятие данного закона в целом», - отметил В.КАРПУК.