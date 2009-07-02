Одесские казаки обвиняют местные власти

Вместо пресечения преступной деятельности группы предпринимателей, которые самовольно создают в русле реки Большой Куяльник дамбы и песчаные карьеры, органы власти Одесской области «практически попустительствуют им своим бездействием».

Такое заявление обнародовал сегодня на пресс-конференции руководитель подразделения по борьбе с браконьерством «Черноморского гайдамацкого объединения» Алексей ТОКМАКОВ, подчеркнув, что дошло до того, что покрывая тех лиц, которые доводят до грани исчезновения реку и знаменитую природную здравницу «Куяльник», Главный инспектор по охране окружающей среды в Одесской области Юрий ТРЕТЬЯК «приказывает изъять удостоверения у общественных инспекторов» - членов Украинского казачества.

«Потворствует незаконным посягательствам местных предпринимателей на природные багатства и руководство Ивановской райгосадминистрации, - уточнил заместитель председателя общественного совета при Управлении охраны окружающей природной среды в Одесской области Сергей ГУЦАЛЮК, - вследствие чего нарушается гидрологический баланс, окрестные села лишаются питьевой воды, уродуется и разрушается уникальный ландшафт степей и лимана. Причем правоохранительные органы закрывают глаза на то, что техника, используемая на карьерах, нигде не зарегистрирована».

По его словам, «опасность этих разработок заключается в том, что самовольное устройство карьеров в засушливой степи приводит к обмелению знаменитого Куяльницкого лимана», который питают речные воды.

«Если самовольная добыча и вывоз песка не будет прекращена до 17 июля, казацкое объединение перейдет к другим формам выражения своего протеста», - подытожил С.ГУЦАЛЮК. Но перед этим, а именно на следующей неделе, казаки будут встречаться с руководством Министерства охраны окружающей среды Украины для решения проблемы незаконной разработки песчаных карьеров на Большом Куяльнике.