В СНБО назвали российских генералов и подразделения армии РФ, которые захватывали Крым

По информации бывшего исполняющего обязанности министра обороны Михаила Коваля, в спецоперации по захвату Крыма участвовали 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк, 282-й батальон морской пехоты, 10-я отдельная бригада специального назначения и 22-я отдельная бригада специального назначения.

Генерал-полковник, первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, который с 25 марта по 3 июля 2014 года исполнял обязанности министра обороны, назвал российских генералов, среди которых - Александр Галкин и Андрей Сердюков и ряд подразделений армии РФ, которые в 2014 году захватывали Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коваль сообщил во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, отвечая на вопрос, какие российские подразделения принимали участие в операции по оккупации АР Крым.

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«Первое: руководство операцией осуществлял генерал-полковник (Александр) Галкин, лично знаю его, учился на одном курсе в академии им. Фрунзе; начальник штаба, генерал-полковник (Андрей) Сердюков. Я был командиром 3-го батальона, он под моим руководством командовал 8-й ротой. Им была подчинена 15-я воздушно-десантная бригада «Ульяновск», - сказал Коваль.

Также, по его словам, в оккупации полуострова принимал участие 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк, который входит в состав псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии.

«282-й батальон морской пехоты, 10-я (военный полигон) Молькино - бригада спецназа и 22-я бригада южного округа спецназа "Степное". Это все части, которые принимали участие. Руководство осуществлял генерал Андрей Николаевич Сердюков", - отметил Коваль.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.