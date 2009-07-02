Литвин об отмене неприкосновенности: никуда не денутся, проголосуют

Завершается сбор подписей народных депутатов Украины о рассмотрении завтра на внеочередном заседании Верховной Рады Украины, кроме кадровых вопросов, также представления Генпрокуратуры Украины в отношении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержания, взятия под стражу народного депутата от фракции БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО и законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

Он отметил, что “предложил оформить это должным образом, потому что это чрезвычайно серьезные вещи”. По его словам, когда процедура будет пройдена, то есть будет собрано не менее 150 подписей народных депутатов Украины, и все соответственно зарегистрировано, “то я подпишу дополнение к распоряжению в плане повестки дня заседания”, то есть внесение дополнительно вопросов к предполагаемым кадровым.

В.ЛИТВИН убежден, что Верховная Рада Украина даст согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание, взятие под стражу народного депутата Украины В.ЛОЗИНСКОГО. Он также убежден, что парламент поддержит законопроект о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. “Я убежден, что никуда не денутся, проголосуют”, - отметил председатель Верховной Рады Украины. При этом он добавил, что “это будет только первый шаг”, поскольку после голосования законопроекта об изменениях в Конституцию не менее, чем 226 голосами, затем он передается на рассмотрение Конституционного суда Украины и после его заключения, на следующей сессии, данный законопроект должен быть принят не менее, чем 300 голосами народных депутатов Украины.

В.ЛИТВИН считает, что во время принятия данного законопроекта “будет попытка влюбить в себя народ перед выборами”. “Нужно принять одно решение, и 7 тысяч людей, которые имеют особый статус, должны быть уравнены со всеми людьми, тогда они будут чувствовать эту грешную землю”, - отметил В.ЛИТВИН.

Полный текст интервью с В.ЛИТВИНЫМ будет размещен на сайте УНИАН.