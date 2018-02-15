Германия готова к отправке своих миротворцев на Донбасс

В тексте соглашения коалиционного соглашения между консерваторами из ХДС/ХСС и социал-демократами миротворческая миссия ООН на Донбассе рассматривается как путь к миру в регионе.

Уполномоченный Бундестага по вопросам вооруженных сил член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ханс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels) рассчитывает на участие немецких военных в будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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Об этом политик сказал в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в среду, 14 февраля, передает DW.com.

По словам Бартельса, Германия примет "активное участие" в случае возможного объявления миротворческой операции под эгидой ООН на Донбассе. При этом он ссылался на текст соглашения между консерваторами из ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании новой "большой коалиции", где возможна миротворческая миссия ООН на Донбассе рассматривается как путь к миру в этом регионе.

Возможное участие немецких миротворцев в миссии ООН на Донбассе находит поддержку и в рядах немецких Зеленых. Эксперт по вопросам обороны этой политической силы Катя Койль (Katja Keul) заявила, что Германия должна поддержать такую миссию "в зависимости от потребности", в случае принятия Советом Безопасности ООН соответствующего решения. Именно такое решение Совбеза стало бы "успехом дипломатии", убеждена представительница Зеленых.