400 голосов за согласие на задержание депутата Лозинского в Раде наберется?

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН убежден, что парламент Украины даст согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержанию и взятию под стражу народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО (БЮТ).

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью УНИАН.

По мнению спикера, “настолько эта проблема приобрела общественный резонанс, что под 400 голосов в Верховной Раде Украины наберется”.

В.ЛИТВИН добавил, что вокруг этой ситуации “общественный резонанс чрезвычайно мощный, и не с той стороны заходили люди, чтобы эта трагедия не приобрела такой большой огласки”. При этом он подчеркнул, что “это будет ведром ледяной воды на многих людей, которые должны остановиться и задуматься, что есть предел, за который заступать при любых обстоятельствах нельзя”.

Председатель Верховной Рады сообщил, что представление Генеральной прокуратуры, где речь “идет об обстоятельствах этого дела”, им переданы в парламентский Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР. В.ЛИТВИН сообщил, что также документы переданы народному депутату Украины В.ЛОЗИНСКОМУ, поскольку в соответствии с Регламентом “он должен дать объяснения по поводу тех обвинений, которые ему выдвинуты”.

Кроме того, В.ЛИТВИН отметил, что данное представление Генпрокуратуры Украины может быть рассмотрено уже завтра на внеочередном заседании Верховной Рады. Он сообщил, что уже завершается сбор подписей для того, чтобы завтра данный вопрос был рассмотрен в парламенте наряду с кадровыми вопросами.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Генпрокуратура Украины обратилась с представлением в Верховную Раду Украины дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержанию, и взятию под стражу народного депутата В.ЛОЗИНСКОГО, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений, повлекших смерть человека в Голованевском районе Кировоградской области.

Полный текст интервью с председателем ВР в ближайшее время будет размещен на сайте УНИАН.