Порошенко посмертно наградил философа Поповича орденом Свободы

16:42, 14 февраля 2018
Политика
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Попович сделал значительный вклад в консолидацию украинского общества и развитие демократии / Фото president.gov.ua

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Попович награжден за выдающиеся личные заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества и развития демократии, многолетнюю плодотворную научную и общественно-политическую деятельность.

Как сообщал УНИАН, Попович умер 10 февраля на 88-м году жизни. Его похоронили на Байковом кладбище 13 февраля.

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Теги: #Мирослав Попович