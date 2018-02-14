Порошенко посмертно наградил философа Поповича орденом Свободы

Попович награжден за многолетнюю плодотворную научную и общественно-политическую деятельность.

Президент Украины Петр Порошенко наградил директора Института философии имени Г.С.Сковороды Национальной академии наук Украины в 2001-2018 годах, общественного и политического деятеля Мирослава Поповича орденом Свободы посмертно. Об этом говорится в указе № 32/2018, размещенном на сайте главы государства.

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Попович награжден за выдающиеся личные заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества и развития демократии, многолетнюю плодотворную научную и общественно-политическую деятельность.

Как сообщал УНИАН, Попович умер 10 февраля на 88-м году жизни. Его похоронили на Байковом кладбище 13 февраля.